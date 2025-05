Silas e Dan Câmara recebem indicação de Honraria

Na sessão legislativa do dia 22 de maio de 2025, o Vereador Marcelo Macedo (REPUBLICANOS) apresentou os Projetos de Decreto Legislativo nº 007 e 008/2025, propondo a outorga do Título de Cidadão Tefeense aos Deputados, Federal Silas Câmara e Estadual Dan Câmara.

A proposta foi encaminhada às comissões competentes para análise.

Silas Câmara, nascido em Rio Branco (AC) em 15 de dezembro de 1962, é pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus, jornalista, teólogo e empresário no setor de radiodifusão no Amazonas. Ele ocupa o cargo de deputado federal pelo estado desde 1999, atualmente em seu sétimo mandato consecutivo. Ao longo de sua trajetória parlamentar, presidiu comissões importantes como a de Minas e Energia, Desenvolvimento Urbano, e da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. Atualmente, preside a Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. É também um dos fundadores e atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), grupo que reúne 203 deputados e 26 senadores.

Entre suas contribuições legislativas, destaca-se como autor da Lei 14.300/2022, que estabeleceu o marco regulatório da micro e minigeração distribuída de energia elétrica. Além disso, atuou como relator da MP 1.113/2022, que promoveu alterações nas regras de análise de pedidos de benefícios ao INSS.

A indicação ao título de Cidadão Tefeense reconhece a atuação de Silas Câmara em prol do estado do Amazonas e sua contribuição para o desenvolvimento regional.

De Rio Branco a Tefé: a jornada do Comandante Dan é reconhecida com proposta de Título de Cidadão Tefeense.

Trajetória de Dan Câmara:

Nascido em 24 de agosto de 1965, em Rio Branco, Acre, Dan Câmara é Coronel da reserva da Polícia Militar e atualmente exerce seu primeiro mandato como deputado estadual do Amazonas pelo partido Podemos . Graduado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) em 1988, possui pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Sua carreira na segurança pública inclui o comando geral da Polícia Militar do Amazonas de janeiro de 2008 a março de 2011, além de ter sido comandante de grupamentos da Força Nacional de Segurança Pública em diversas operações nacionais . Também ocupou cargos como secretário executivo adjunto de Segurança Integrada para Grandes Eventos e secretário extraordinário do Governo do Amazonas para assuntos de segurança pública.

Em 2022, foi eleito deputado estadual do Amazonas com 21.770 votos, representando o 28º candidato mais votado no estado.

