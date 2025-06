Um novo caminho para a Rodrigues Alves: vereador solicita recuperação de via no Bairro de Nossa Senhora de Fátima

Nem toda transformação começa com grandes obras — às vezes, ela se inicia com atenção às ruas com problemas. Foi pensando nisso que o Vereador Paulo Celani (PSD) apresentou, na sessão legislativa de 22 de maio de 2025, o Requerimento nº 182/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a recuperação da Travessa Rodrigues Alves, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes à sessão.

O pedido surge a partir das condições atuais da via, que enfrenta desgastes estruturais que comprometem a mobilidade de moradores, veículos e pedestres, especialmente durante o período chuvoso.

De forma objetiva e respeitosa, Paulo Celani comentou:

“A Travessa Rodrigues Alves é um importante elo de circulação no bairro, e sua recuperação é uma demanda da própria comunidade. Espero que o Poder Executivo olhe com atenção para esse trecho que tanto precisa de cuidado.”

*Com informações da assessoria