Vereador Luri propõe reforço na fiscalização de uso irregular de calçadas por lojas de material de construção

O espaço que deveria ser de passagem virou obstáculo. Pensando na mobilidade urbana e na segurança dos pedestres, o Vereador Luri (UNIÃO BRASIL) apresentou, na sessão legislativa do dia 22 de maio de 2025, o Requerimento nº 183/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a intensificação da fiscalização em estabelecimentos de materiais de construção que vêm utilizando indevidamente as calçadas para exposição ou armazenamento de produtos, prejudicando o trânsito de pedestres nas vias públicas.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes e segue agora para encaminhamento ao Executivo Municipal.

Ao justificar a iniciativa, Luri destacou o impacto direto da obstrução:

“Ressalta-se que a prática de depósito de materiais sobre os passeios públicos é expressamente vedada pelo Código de Posturas do Município de Tefé (Lei nº 112/1985), que assim dispõe em seu artigo 45, inciso II:

“É terminantemente proibido depositar nas calçadas materiais de construção como areia, tijolos, pedras, cimento, etc., sem a prévia autorização da Prefeitura.”

“Portanto, calçada é espaço de circulação, especialmente para idosos, pessoas com deficiência, crianças e trabalhadores. Essa prática de ocupação irregular precisa de atenção urgente, com fiscalização efetiva e diálogo com os comerciantes para garantir respeito ao espaço público.”

De volta ao mapa da mobilidade: Luri pede pavimentação da Rua Portugal, no Santo Antônio

Durante a sessão legislativa de 22 de maio de 2025, o Vereador Luri (UNIÃO BRASIL) apresentou o Requerimento nº 184/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a pavimentação asfáltica da Rua Portugal, situada no Bairro Santo Antônio. A via, que há algum tempo vem necessitando de reparos, ganhou atenção especial após reivindicações da comunidade local.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes e encaminhada ao Poder Executivo para análise e providências.

Em plenário, Luri destacou o impacto direto da melhoria:

” A pavimentação é uma questão de respeito com os moradores e de valorização para todo o bairro. Fiz esse pedido com confiança de que será recebido com a atenção que merece pelo Poder Executivo Municipal, que vem se destacando pelo bom trabalho que vem realizando ás vias públicas, bem como ao Município de modo geral.”

Palavras firmes, chão novo: Luri propõe asfalto para a Rua Castro Alves, no Santo Antônio

Nem só de poesia vive a rua que leva o nome de um dos maiores escritores brasileiros. No Bairro Santo Antônio, a Rua Castro Alves clama por infraestrutura básica — e agora, esse pedido ganhou voz no plenário. Na sessão legislativa de 22 de maio de 2025, o Vereador Luri (UNIÃO BRASIL) apresentou o Requerimento nº 185/2025, solicitando à Prefeitura Municipal de Tefé a pavimentação asfáltica da via, que sofre com buracos, degradação e o impacto das chuvas.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes à sessão e encaminhada ao Executivo Municipal para providências cabíveis.

Ao defender a iniciativa, Luri ressaltou:

“A pavimentação da Castro Alves é um pedido antigo dos moradores, e é justo que essa demanda saia do papel. Uma rua bem cuidada valoriza o bairro, facilita a mobilidade e melhora a qualidade de vida. Fiz esse requerimento com respeito e esperança de que seja atendido.”

