16ª Brigada de Infantaria de Selva realiza Simpósio de Liderança em Tefé

Dando continuidade ao Programa de Fortalecimento da Liderança, dos Valores, dos Deveres e da Ética Militar (PFLVDEM), o Exército Brasileiro promoveu, no último dia 25 de abril, um Simpósio de Liderança em Tefé (AM). O evento, organizado pela 16ª Brigada de Infantaria de Selva, reuniu militares e representantes da sociedade civil na Brigada das Missões para discutir a importância da liderança em diferentes setores.

A programação contou com um ciclo de palestras que abordou as múltiplas dimensões da liderança, tanto na esfera militar quanto nos campos empresarial, acadêmico e governamental.

Abrindo as atividades, o 2º Tenente Filipe Costa apresentou a palestra “Líderes da História”, destacando personalidades que marcaram época e influenciaram gerações. Em seguida, o Major Stênio falou sobre “Liderança Militar”, ressaltando a ética, a disciplina e a legitimidade como bases essenciais para a condução de tropas em ambientes de alta complexidade.

A liderança no setor privado foi tema da apresentação do empresário Márcio Cunha, proprietário da Empresa Jutica, que compartilhou sua experiência em “Liderança Empresarial”, com foco em inovação, visão estratégica e responsabilidade social.

Na sequência, o professor Martinho Corrêa, diretor-geral do Instituto Federal do Amazonas (IFAM/AM), abordou a “Liderança Acadêmica”, enfatizando o papel transformador da educação e da pesquisa para o desenvolvimento de líderes conscientes.

O encerramento ficou por conta da secretária municipal de Saúde de Tefé, Lecita Marreira, que falou sobre “Liderança Governamental” na área da saúde pública, destacando a importância da gestão participativa e do compromisso com o bem-estar da população.

O simpósio reforçou a importância da formação de líderes preparados para enfrentar os desafios contemporâneos e contribuiu para o fortalecimento dos laços entre o Exército e a comunidade local.