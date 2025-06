Alunos de Direito da FAMETRO Tefé têm trabalhos aprovados no VIII Encontro Virtual do CONPEDI

O curso de Direito da FAMETRO Tefé celebra uma importante conquista acadêmica: a aprovação de dois trabalhos produzidos por alunos do 3º período no VIII Encontro Virtual do CONPEDI (Sociedade Científica do Direito), um dos principais eventos científicos da área jurídica no Brasil.

Na categoria Banner Científico, foi aprovado o trabalho “Romance Penal em Cadeia: A Interpretação Tradicional, Mecânica e Meramente Supositiva e a Teoria da Interpretação de Dworkin”, de autoria dos acadêmicos Gizele Cabral Franquelino e Francisco Cavalcante Valério, sob orientação do professor Wendell Pereira Barreto Garcez.

A pesquisa integra a linha de estudos sobre Hermenêutica Jurídica, Filosofia, Sociologia, História do Direito, Arte, Literatura e Educação Jurídica.

Já na categoria Artigo Científico, o destaque foi para “A Formação Escolar e a Consciência Jurídica: A Necessidade da Introdução dos Fundamentos do Direito no Ensino Médio”, de autoria de Manuel Valcy Seixas Seixas, com coautoria dos professores Francisco Medeiros Rodrigues e Wendell Pereira Barreto Garcez, na linha de pesquisa sobre Direitos Sociais e Políticas Públicas.

A reitora da FAMETRO, Profª Maria do Carmo Seffair, destacou a relevância da conquista: “É muito importante ver nossos alunos e professores produzindo ciência e sendo reconhecidos nacionalmente. Incentivar a pesquisa desde os primeiros períodos é um compromisso da Fametro com a formação de profissionais críticos, éticos e preparados para transformar a sociedade”, afirmou.

A aprovação dos trabalhos reforça o compromisso da FAMETRO com a produção científica e a formação acadêmica de excelência.

