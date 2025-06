Câmara Municipal de Tefé realiza Sessão Solene em homenagem à Semana do Pescador

Na manhã desta segunda-feira, 23 de junho de 2025, o Plenário da Câmara Municipal de Tefé foi palco de uma Sessão Solene em celebração à Semana do Pescador, evento que reuniu vereadores, representantes de entidades ligadas à pesca e dezenas de pescadores do município.

A solenidade foi realizada a partir do Requerimento Legislativo nº 181/2025, de autoria do Vereador Lazinho Nogueira (AVANTE), aprovado por unanimidade em plenário. A proposta teve como objetivo valorizar o trabalho essencial dos pescadores e reconhecer publicamente a importância social, econômica e cultural da atividade pesqueira para o município de Tefé.

Durante a sessão, os parlamentares prestaram homenagens e destacaram os desafios enfrentados pelos trabalhadores da pesca, especialmente na região amazônica. Representantes de colônias de pescadores, sindicatos e associações comunitárias também participaram ativamente do momento, reforçando pautas relevantes ao setor e agradecendo o espaço de reconhecimento institucional.

A Câmara Municipal de Tefé reafirma, com esta homenagem, o seu papel de apoio e escuta às comunidades ribeirinhas e aos trabalhadores que fazem da pesca uma missão de vida. A Semana do Pescador segue sendo um marco de celebração e reflexão sobre as condições de trabalho e a valorização desses profissionais fundamentais para o município.

