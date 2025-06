Com ampla participação, comunidade acadêmica do CEST/UEA reelege direção e coordenação de qualidade

A comunidade acadêmica do Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), reelegeu, na última quarta-feira (4/6), seus representantes para os cargos de Direção e Coordenação de Qualidade da unidade. A eleição, realizada no Laboratório Ikuantupa, contou com a participação ativa de docentes, discentes e técnicos administrativos ao longo do dia, das 10h às 20h.

Com expressiva aprovação, o professor Yomarley Holanda foi reconduzido à Direção do CEST. Natural de Fonte Boa, Yomarley é doutor pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e egresso da primeira turma da UEA. Professor da instituição desde 2009, ele acumula uma trajetória marcada pela liderança em projetos acadêmicos e culturais, tendo coordenado quatro vezes o curso de História e participado de iniciativas como o PIBID e o Residência Pedagógica. Atualmente, também atua como subcoordenador do Mestrado em História e Culturas da Amazônia (PPGICH/UEA). Além de sua carreira acadêmica, é autor e compositor de diversas manifestações culturais.

Na Coordenação de Qualidade, a professora Monica Araújo também foi reeleita. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), com foco em Educação Inclusiva, Monica integra o quadro docente do CEST desde 2013. Ao longo dos anos, coordenou o curso de Letras e desenvolve ações voltadas à inclusão, como o Núcleo de Inclusão e a Salinha IANE de acolhimento. Assim como Yomarley, também compõe o corpo docente do PPGICH/UEA.

O processo eleitoral reforçou o compromisso da unidade com a continuidade de um projeto institucional baseado na diversidade, inclusão e excelência acadêmica, fortalecendo o ensino superior no interior do Amazonas.

Segundo a Comissão Eleitoral, os eleitos tomarão posse em até 30 dias, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. O novo mandato se estende até 2027.

Mais informações sobre os resultados das eleições nas demais unidades da UEA estão disponíveis no site oficial da universidade: www.uea.edu.br.