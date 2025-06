Comitiva de Tefé representa o Amazonas no VII Fórum Nacional da UNCME no Rio de Janeiro

A cidade de Tefé (AM) está sendo destaque nacional ao contar com a maior comitiva do Amazonas no VII Fórum Nacional de Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação e 3º Seminário Nacional do CACS-FUNDEB, realizado pela UNCME, entre os dias 09 e 12 de junho de 2025, no Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro (RJ).

A comitiva tefeense é composta pelo secretário adjunto de Educação, professor Elder Balieiro de Castro, pela presidente do Conselho Municipal de Educação, professora Dalvaneide Cruz das Chagas, professor Mateus Epifânio, presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundeb em Tefé, além de mais três conselheiros que integram o colegiado municipal. O grupo participa ativamente dos debates e oficinas sobre o fortalecimento dos conselhos, financiamento da educação e mecanismos de controle social.

A presença da delegação de Tefé no evento conta com o apoio institucional do prefeito Nicson Marreira e do vice-prefeito Gilmar (Preto) Veloso, destacando o compromisso da gestão municipal com a valorização dos espaços democráticos de participação e o aprimoramento das políticas educacionais.

“Participar deste fórum nacional é enfatizar que acreditamos numa educação pública construída com diálogo, transparência e participação social. Tefé tem avançado na consolidação de seus conselhos e na formação dos seus conselheiros porque entendemos que a gestão democrática não é um discurso — é uma prática cotidiana que transforma. Levar a voz do interior do Amazonas para o centro dos debates nacionais é um ato de resistência, compromisso e esperança”, afirmou o secretário adjunto de Educação, professor Elder Balieiro de Castro.

O Fórum é voltado a presidentes dos Conselhos Municipais de Educação, membros do CACS-FUNDEB, secretários de educação, vereadores, prefeitos e representantes da sociedade civil, com o objetivo de promover formação, articulação e fortalecimento da gestão democrática na educação pública brasileira.

*Com informações da assessoria