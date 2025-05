Encontro das Parteiras Tradicionais de Tefé: Celebração e Reconhecimento

Em alusão ao Dia da Parteira Tradicional, participamos desse momento especial de escuta, acolhimento e valorização do saber ancestral das nossas parteiras tradicionais. O Encontro das Parteiras de Tefé foi marcado por trocas de experiências, rodas de conversa, homenagens e a reafirmação do compromisso com o respeito à cultura e aos saberes populares que ajudam a salvar vidas nas comunidades.

A Secretaria Municipal de Saúde de Tefé (SEMSA), como instituição apoiadora do evento, parabeniza todas as parteiras pelo trabalho dedicado e essencial à saúde materna em nosso território, especialmente nas áreas rurais, indígenas e ribeirinhas.

Agradecemos e reconhecemos também a parceria fundamental do Instituto Mamirauá, da Cáritas Brasileira, e da Associação Algodão Roxo, que junto à SEMSA contribuíram para a realização desse momento de celebração, reconhecimento e fortalecimento da atuação das parteiras em nossa rede de cuidado.

*Com informações da assessoria