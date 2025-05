Feira de Ciências do Colégio Militar de Manaus destaca inovação e sustentabilidade na Amazônia

O Núcleo de Ensino a Distância do Colégio Militar de Manaus (CMM) realizou, nesta terça-feira (6), a terceira edição da sua Feira de Ciências. O evento aconteceu no Hotel de Trânsito dos Oficiais e teve como tema central “Amazônia 5.0: Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para o Futuro do Planeta”. A iniciativa reuniu estudantes, professores e representantes da comunidade local em uma mostra voltada à conscientização ambiental e ao uso responsável da tecnologia.

Com o objetivo de estimular a produção científica entre os alunos, a feira apresentou projetos criativos e sustentáveis, refletindo o comprometimento dos jovens com o futuro da Amazônia e do planeta. Os trabalhos abordaram soluções práticas e inovadoras, com foco na preservação dos recursos naturais e no desenvolvimento de tecnologias acessíveis.

Cinco projetos foram apresentados durante o evento, e os três mais bem avaliados ganharam destaque:

1º lugar: Amazônia 5.0 – Inteligência Artificial na Proteção da Floresta

Amazônia 5.0 – Inteligência Artificial na Proteção da Floresta 2º lugar: Biofiltro de Nanocelulose Amazônica – Solução Sustentável para Filtragem de Água

Biofiltro de Nanocelulose Amazônica – Solução Sustentável para Filtragem de Água 3º lugar: Arte em Sacola Plástica

Os projetos premiados seguem agora para a seletiva do Desafio Global do Conhecimento (DGC), etapa nacional que será realizada em outubro, em Brasília. Cada um dos quatro núcleos de Ensino a Distância do CMM — Tefé, Tabatinga, Boa Vista e São Gabriel da Cachoeira — realiza sua própria feira regional, e os vencedores disputam entre si uma vaga para representar o segmento na etapa nacional.

O DGC é parte da Feira de Ciências do Sistema Colégio Militar do Brasil, que reúne os 15 colégios militares do país. O CMM participará com dois projetos do ensino presencial e um do ensino a distância.

Tefé, que sediou a feira pela terceira vez consecutiva, vem se destacando como um dos polos mais inovadores do programa. Em 2024, o município representou o núcleo de ensino a distância com o projeto “Empreendedorismo e Sustentabilidade: Reciclagem do Caroço de Açaí em Tefé-AM”.

Mais do que uma competição, a III Feira de Ciências do CMM proporcionou um espaço de aprendizado colaborativo, incentivo à criatividade e valorização do protagonismo estudantil. Além de apresentar soluções sustentáveis, os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades como comunicação, trabalho em equipe e espírito empreendedor.

A atuação destacada de Tefé reafirma a importância de investir na educação científica como caminho para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os projetos apresentados evidenciam o talento e o compromisso de uma nova geração empenhada em transformar ideias em ações concretas em prol do meio ambiente.