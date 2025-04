Festa da Castanha impulsiona economia, turismo e cultura em Tefé

A tradicional Festa da Castanha, um dos principais eventos culturais e turísticos de Tefé (AM), tem se destacado não apenas pela celebração popular, mas também pelo impacto positivo na economia local, no turismo e no fortalecimento da identidade cultural do município.

Durante os dias de programação, hotéis, restaurantes, bares, comércios e prestadores de serviços registram aumento expressivo no movimento, gerando empregos temporários e renda extra para centenas de famílias. O fluxo de turistas, oriundos de diversas regiões, também aquece o setor de transporte, o artesanato e os serviços turísticos, consolidando Tefé como referência no cenário cultural do estado.

A valorização da cultura local é outro destaque da festa. O evento promove apresentações artísticas, exposições de artesanato e danças típicas, evidenciando a riqueza da produção regional e fortalecendo o sentimento de pertencimento entre os moradores. A iniciativa também incentiva as novas gerações a preservarem as tradições locais.

Com o reconhecimento crescente, a Festa da Castanha tem elevado a visibilidade de Tefé no turismo cultural do Amazonas, atraindo novos investimentos públicos e privados. Os recursos gerados durante o evento são revertidos em melhorias em áreas essenciais como saúde pública, infraestrutura urbana, educação, segurança, esporte, lazer e projetos sociais, além de iniciativas de valorização ambiental.

Assim, a Festa da Castanha se consolida como muito mais que uma manifestação cultural: é um motor de desenvolvimento econômico e social, levando benefícios diretos para a população tefeense.