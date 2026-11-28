O prefeito Nicson Marreira apresenta o novo projeto arquitetônico da Praça Túlio Azevedo, que ganhará uma nova estrutura, com espaços planejados para oferecer mais conforto, beleza e opções de convivência à população tefeense.

A proposta prevê uma transformação do espaço, com paisagismo, jardins, iluminação, áreas de convivência e ambientes destinados ao lazer, dando uma nova identidade a um dos espaços públicos da cidade.

A iniciativa faz parte do planejamento da gestão do prefeito Nicson Marreira para a valorização dos espaços urbanos e a melhoria da infraestrutura de Tefé, proporcionando ambientes mais agradáveis para as famílias e para todos que vivem na cidade.

Com o projeto, Nicson destaca a importância de investir na transformação dos espaços públicos, preservando sua história e preparando Tefé para o futuro.