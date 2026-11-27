A Influenciadora Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, conhecida nas redes sociais como Rafaela Cris, deixou dois motociclistas mortos e outras pessoas feridas na noite de quinta-feira (26/11), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

A motorista teria avançado o sinal vermelho no cruzamento da rua Abílio Alencar com a avenida J, atingido um ônibus do transporte coletivo e, em seguida, motociclistas e pedestres. A caminhonete ainda bateu contra um poste e atingiu parte de um imóvel.

As vítimas fatais foram identificadas como Francisco Izaias Gomes do Carmo, de 30 anos, que morreu ainda no local, e Edivaldo Lopes Dias, de 39, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas morreu posteriormente.

VÍDEO APÓS O ACIDENTE: IMAGEM SENSÍVEL

Mostrar vídeo

Além das duas vítimas fatais, outras três pessoas, que não tiveram suas identidades reveladas, ficaram feridas na colisão e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas mulheres precisaram passar por procedimentos cirúrgicos, mas não corriam risco de morte. As identidades e o estado de saúde da terceira vítima não foram detalhados nas informações disponíveis.

Vídeo do momento que Rafael Cris é conduzida pela polícia:

Mostrar vídeo

Acidente com influenciadora provoca revolta

Logo após a colisão, populares cercaram a Dodge Ram e tentaram agredir Rafaela Cris. Policiais militares precisaram retirar a motorista do veículo para evitar um possível linchamento. Imagens da confusão circularam nas redes sociais.

A indignação também chegou às proximidades do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus, onde motociclistas se reuniram para cobrar justiça pelas vítimas. A manifestação teve momentos de tensão e exigiu intervenção policial, inclusive com uso de spray de pimenta para dispersar os participantes.

Revolta de populares:

Mostrar vídeo

Rafaela Cristianne Ramos Antunes Garrido, de 35 anos, é influenciadora digital e reúne cerca de 100 mil seguidores no Instagram. Após o acidente, vídeos e publicações feitos por ela nas horas anteriores à colisão passaram a circular nas redes sociais e ampliaram a repercussão do caso.

Loja sofre ataques e depredações

A repercussão também atingiu o Grupo Automix, cuja marca aparecia em um adesivo na Dodge Ram. Após a associação com o acidente, populares foram até a concessionária, , no Campos Elíseos, também na zona Oeste, e arremessaram pedras contra a fachada e veículos expostos. A Polícia Militar precisou intervir.

Mostrar vídeo

Em nota oficial, o Grupo Automix negou qualquer vínculo com Rafaela Cris. A empresa afirmou que a influenciadora não integra seu quadro societário, funcional ou administrativo e que não mantém com ela relações empregatícias, comerciais, contratuais ou de prestação de serviços.

“O Grupo Automix lamenta o ocorrido, manifesta sua solidariedade a todos os atingidos e reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e a responsabilidade no exercício de suas atividades empresariais”, diz um trecho do comunicado.

Mostrar imagem

A empresa também informou que poderá adotar medidas legais diante da divulgação de informações inverídicas que associem indevidamente seu nome ou sua imagem ao acidente.

Procedimentos policiais após o acidente

Rafaela foi conduzida inicialmente ao 19º DIP e, depois, à DEHS. Segundo a Polícia Militar, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. A motorista permaneceu presa em flagrante durante a madrugada, foi ouvida pelo delegado de plantão e aguardava audiência de custódia, prevista para as 11h desta sexta-feira (27), no Fórum Ministro Henoch Reis. A Justiça deverá decidir se ela continuará presa ou responderá ao caso em liberdade.

Mostrar imagem

A Polícia Civil ficou responsável pela investigação das duas mortes e das circunstâncias da colisão, incluindo o relato de que a caminhonete teria avançado o sinal vermelho e a suspeita de ingestão de bebida alcoólica.