A gestão de resíduos sólidos continua sendo um dos principais desafios ambientais do Amazonas. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 85% dos municípios amazonenses ainda destinam os resíduos coletados a lixões a céu aberto. O levantamento considera dados de 2024 e foi divulgado nesta quarta-feira (25).

Embora todos os municípios do estado contem com coleta convencional de lixo, o destino final dos resíduos evidencia a falta de estrutura adequada para o tratamento e a disposição do material. Apenas Manaus possui aterro sanitário, enquanto os aterros controlados estão presentes em sete cidades.

A coleta seletiva, responsável por separar materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados, também tem alcance limitado. O serviço chega a apenas 35,5% dos municípios do Amazonas, dificultando a redução do volume de lixo descartado de forma irregular.

Lixões representam risco ambiental e social

O cenário preocupa especialistas e órgãos de fiscalização, principalmente pelos impactos provocados pelo descarte inadequado. Além da poluição do solo e da água, os lixões podem favorecer a proliferação de doenças, a contaminação de áreas próximas e a emissão de gases poluentes.

O disseminador de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Batista, afirma que a coleta convencional já está presente em todo o estado, mas a falta de alternativas sustentáveis compromete o avanço da gestão de resíduos.

Segundo ele, o predomínio dos lixões e a carência de aterros sanitários, unidades de compostagem e estruturas de reaproveitamento demonstram que o descarte direto ainda é a principal realidade nos municípios. A ausência de cooperativas formalizadas de catadores e a realização pontual de ações de educação ambiental também dificultam o fortalecimento da reciclagem.

Descarte irregular agrava problemas nas cidades

O superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Joel Araújo, avalia que a falta de planejamento integrado para a gestão de resíduos provoca prejuízos econômicos, ambientais e sociais.

Entre os problemas apontados está a perda de materiais que poderiam ser reciclados ou transformados em novos produtos. O descarte inadequado também contribui para a contaminação ambiental e pode atrair pessoas que encontram nos lixões condições precárias de sobrevivência.

Joel destaca ainda que a falta de educação ambiental e de coleta seletiva contribui para o agravamento do problema. Segundo ele, os resíduos descartados de maneira irregular podem se relacionar a outras situações enfrentadas pelas cidades amazônicas, como enchentes, alterações na dinâmica das águas e incêndios florestais.

Órgãos de fiscalização acompanham situação

O procurador do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), Ruy Marcelo Alencar, afirmou que os dados do IBGE refletem uma realidade preocupante, acompanhada pelo órgão há anos.

O levantamento reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura, planejamento municipal e políticas públicas voltadas à destinação correta dos resíduos sólidos.

A ampliação da coleta seletiva, a implantação de aterros sanitários e o incentivo à reciclagem são medidas consideradas fundamentais para reduzir a dependência dos lixões e melhorar as condições ambientais no Amazonas.

Fonte: AM POST