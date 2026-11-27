A Polícia Federal descobriu um garimpo ilegal subterrâneo no município de Maués, no interior do Amazonas, e resgatou mais de 70 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão. A operação também identificou situações de risco extremo à saúde e à segurança dos garimpeiros.

Segundo reportagem divulgada nesta quinta-feira (26), os trabalhadores atuavam em túneis com aproximadamente 40 metros de profundidade. Para chegar ao local de extração, eles desciam em baldes presos a cordas, sem equipamentos de proteção individual.

Túneis ofereciam riscos aos trabalhadores

A estrutura subterrânea era sustentada por peças de madeira e apresentava infiltrações. Durante a atividade, os trabalhadores também ficavam expostos ao mercúrio, substância altamente tóxica utilizada no garimpo de ouro.

As condições de alojamento também eram precárias. Os homens dormiam ao ar livre, sem camas ou banheiros, e precisavam comprar alimentos do próprio responsável pelo garimpo, que cobrava valores superfaturados, conforme as informações divulgadas.

Garimpo produzia seis quilos de ouro por dia

A dimensão da atividade clandestina chamou a atenção dos investigadores. Segundo a apuração, o empreendimento produzia cerca de seis quilos de ouro diariamente.

Durante a operação, também foram apreendidas armas. A ação contou com a participação da Polícia Federal, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Trabalhadores serão encaminhados aos estados de origem

Após o resgate, os mais de 70 trabalhadores deverão ser encaminhados aos seus estados de origem, Pará e Maranhão.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pela exploração do garimpo ilegal e apurar as circunstâncias da atividade e das condições de trabalho encontradas no local.