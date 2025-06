Nicson Marreira reforça parceria com o IFAM para ampliar oportunidades tecnológicas aos jovens de Tefé

Na semana passada, o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, liderou uma importante reunião com representantes do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), reafirmando o compromisso da gestão com a formação tecnológica da juventude tefeense. O encontro contou com a presença do professor Martinho Correia Barros, diretor do IFAM Campus Tefé, e do professor Alison de Jesus dos Santos, coordenador do Projeto CITHA Tefé (Capacitação e Interiorização em Tecnologias Habilitadoras na Amazônia), além de secretários municipais de Ciência, Tecnologia e Inovação e o de Educação.

Durante a reunião, o prefeito Nicson Marreira destacou a importância da iniciativa, que já certificou 300 jovens em cursos voltados para áreas de alta demanda no mercado, como Programação Python, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Cibersegurança, Realidade Virtual e Internet das Coisas. Os cursos são realizados no Laboratório Municipal de Robótica da SEDECTI, com apoio técnico e pedagógico do IFAM.

“Seguimos firmes, fortalecendo essa parceria com o IFAM para transformar vidas. Cada jovem capacitado representa uma nova oportunidade de futuro melhor para Tefé. Vamos continuar investindo em educação, tecnologia e inovação para que nossos jovens estejam prontos para os desafios do século XXI”, afirmou o prefeito.

A parceria entre a Prefeitura de Tefé e o IFAM é considerada um modelo de sucesso na região, unindo esforços em prol da qualificação profissional, inclusão digital e desenvolvimento local.

*Com informações da assessoria