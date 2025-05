Projeto Cidadania Verde-Oliva da 16ª Bda Inf Sl: sentimento pátrio e civismo é enaltecido na Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira

Incentivando o civismo e reforçando o sentimento de pertencimento à Pátria, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva levou o Projeto Cidadania Verde-Oliva à Escola Municipal Professor Helyon de Oliveira, em Tefé.

A atividade contou com a participação da Banda de Música da Brigada das Missões, que executou o Hino Nacional durante o hasteamento da Bandeira Nacional, proporcionando um momento de emoção para alunos e professores.

Durante a programação, os estudantes participaram de uma exposição interativa dedicada aos símbolos nacionais, ampliando seus conhecimentos sobre o significado e a relevância do nosso Pavilhão Nacional, do seu Hino, das Armas e do Selo da República.

Ao final da atividade, foi realizada a entrega da revista Recrutinha, material didático voltado ao público infantojuvenil, com conteúdos que reforçam valores cívicos e noções de cidadania.

