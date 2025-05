Quarta edição do Pint of Science em Tefé promove palestras sobre ciência, gênero e sustentabilidade na Amazônia

De 19 a 21 de maio de 2025, o município de Tefé, no interior do Amazonas, vai receber a quarta edição local do festival internacional Pint of Science, que leva ciência para fora dos espaços acadêmicos e convida o público a debater temas atuais em ambientes descontraídos. Em Tefé, o evento gratuito será realizado no Restaurante Sabor D’Ksa, sempre a partir das 19h, com entrada gratuita.

O nome Pint of Science faz referência ao ambiente descontraído (a palavra “pint” vem do inglês e significa “caneca” ou “medida de volume usada para bebidas”) onde os encontros acontecem, em bares, cafés ou restaurantes, convidando o público a “brindar” a ciência enquanto conversa diretamente com pesquisadores sobre temas atuais. A ideia é aproximar a produção científica da população de forma acessível, informal e interativa.

Este ano, o tema nacional do evento, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, será “Tempo de mudanças”. A proposta é refletir sobre transformações sociais, ambientais e científicas em curso no mundo.

A realização local do evento conta com a parceria entre a Prefeitura de Tefé, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

“Este evento é de grande importância para a cidade, porque é muito difícil fazer com que as pesquisas que estão sendo feitas cheguem à sociedade. Além disso, a ideia do evento em propor um ambiente descontraído, atrai a sociedade, que muitas das vezes, não domina a linguagem técnica que as pesquisas trazem. Esse é justamente um dos principais papeis da Prefeitura de Tefé, através da secretaria, de divulgar e aplicar o que está sendo estudado para a população e trazer um retorno social”, afirma o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação em Tefé, Naldo de Souza Oliveira.

“O Pint of Science em Tefé possui grande valor para o Instituto Mamirauá, pois valoriza e contribui para a divulgação da ciência produzida no coração da Amazônia. Realizar pesquisa na região é um desafio, mas também uma grande honra, especialmente quando os temas estão diretamente ligados à realidade local”, destaca a bióloga Anaís Prestes, pequisadora do Instituto Mamirauá e coordenadora local e apoio ao público do Pint of Science em Tefé.

“Promover espaços descontraídos de troca de saberes é fundamental, ao mesmo tempo em que compartilhamos informações científicas, também temos a oportunidade de ouvir outros pontos de vista, aprender e incorporar conhecimentos e diferentes perspectivas locais”, avalia.

Confira a programação em Tefé

Em Tefé, a programação começa na segunda-feira, 19 de maio, com temas ligados à educação e relações de gênero. A mestranda em Educação Elisabeth Lopes Faustino, da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), falará sobre “Mulheres Negras e Educação Antirracista no quilombo São Francisco, em Alvarães-AM”, seguida pela socióloga e pesquisadora Tharyn Machado Teixeira, do Instituto Mamirauá, com a palestra “Mulheres da Amazônia: os sentidos das relações de gênero no médio Solimões”.

Na terça-feira, 20 de maio, o foco será a sociobiodiversidade e a produção de mel na região. O agrônomo José Victor Sousa de Souza, do Instituto Mamirauá, abordará o manejo de abelhas sem ferrão na Amazônia, e Francisco Dárcio Falcão, da Associação de Produtores Agroextrativistas da Flona de Tefé e Entorno (APAFE), falará sobre os desafios e oportunidades da produção de mel com essas espécies nativas.

Encerrando a programação, na quarta-feira, 21 de maio, a bióloga e pesquisadora Jéssica Yelle, do Instituto Mamirauá, discutirá os impactos das doenças transmitidas por carrapatos na saúde pública. A noite termina com a participação de Neurismar de Oliveira, Mirlene da Silva Salvador e Reicikely Cardoso, membros do Conselho Municipal de Saúde, que apresentarão a experiência do protagonismo social nas UBS de Tefé.

Tefé no mapa global da ciência

Tefé é uma das poucas cidades do interior da Amazônia a integrar o circuito do Pint of Science, que em 2025 ocorrerá em 27 países. O Brasil lidera o número de cidades participantes, com 169 municípios — ultrapassando até mesmo o Reino Unido, onde o festival foi criado em 2013.

Com uma década de existência no Brasil, o evento já é um dos maiores movimentos de divulgação científica do país. Desde sua chegada por meio do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, o Pint of Science cresceu com o apoio de uma rede de mais de dois mil voluntários, que se mobilizam para tornar a ciência acessível e próxima das comunidades.

O festival reafirma seu compromisso de promover o diálogo entre ciência e sociedade, valorizando o conhecimento produzido em todas as regiões do país — especialmente na Amazônia.

Saiba mais

Acesse o site do evento: https://pintofscience.com.br

Siga o Pint of Science Brasil no Instagram: www.instagram.com/pintofsciencebr

Serviço

Pint of Science 2025 – Tefé (AM)

Data: 19, 20 e 21 de maio de 2025

Horário: a partir das 19h

Local: Restaurante Sabor D´Ksa

Endereço: Estrada do Aeroporto, 1635 – Bairro Monte Castelo, Tefé – AM

Entrada: gratuita

Programação

19/05 – Segunda-feira

Palestrante: Elisabeth Lopes Faustino (UEA)

Tema: “Mulheres Negras e Educação Antirracista no quilombo São Francisco/ Alvarães-AM”

Palestrante: Tharyn Machado Teixeira (Instituto Mamirauá)

Tema: “Mulheres da Amazônia: os sentidos das relações de gênero no médio Solimões”

20/05 – Terça-feira

Palestrante: José Victor Sousa de Souza (Instituto Mamirauá)

Tema: “Sociobiodiversidade e manejo de Abelhas sem Ferrão na Amazônia”

Palestrante: Francisco Dárcio Falcão (APAFE)

Tema: “Produção de Mel de Abelhas Sem Ferrão: Desafios e Oportunidades”

21/05 – Quarta-feira

Palestrante: Jéssica Yelle (Instituto Mamirauá)

Tema: “Doenças do carrapato e saúde pública”

Palestrantes: Neurismar de Oliveira, Mirlene da Silva Salvador e Reicikely Cardoso (Conselho Municipal de Saúde)

Tema: “Conselho Local de Saúde nas UBS de Tefé: protagonismo de novos atores sociais”

*Com informações da assessoria