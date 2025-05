SEMED realiza cerimônia de encerramento da capacitação para merendeiros da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Tefé (SEMED) realizou na quinta-feira (16/05), na Creche Municipal Ana Maria, no bairro Jardim Lara, a cerimônia de encerramento da primeira etapa da Capacitação para Merendeiros(as) da Rede Municipal de Ensino. O evento contou com a presença de autoridades, equipe técnica e dezenas de profissionais da alimentação escolar que atuam nas unidades de ensino da zona urbana.

Durante o evento, os participantes receberam certificados de conclusão da formação, que teve como objetivo principal fortalecer as práticas alimentares nas escolas com foco na segurança alimentar, no aproveitamento de insumos regionais e na valorização dos profissionais que garantem diariamente uma alimentação saudável e digna aos estudantes.

Em sua fala, o secretário municipal de Educação, professor Marcus Lúcio de Sousa, destacou a importância estratégica da merenda escolar regionalizada:

“A merenda é mais do que uma refeição: é um instrumento pedagógico, um direito dos nossos alunos e um elo com a cultura alimentar amazônica, e muitas vezes a única refeição dessas crianças. Essa capacitação é parte do nosso compromisso em garantir qualidade, valorização profissional e respeito às nossas tradições. Enfrentamos muitos desafios, mas conseguimos superá-los com o apoio firme do nosso prefeito Nicson Marreira e do vice-prefeito Preto Veloso, que não mediram esforços para garantir estrutura e condições dignas para a execução da política de alimentação escolar.”

O coordenador da capacitação, chef Jeriel Alencar, ressaltou a evolução das práticas aplicadas pelos merendeiros e o envolvimento da equipe:

“Trabalhamos com técnicas simples, mas potentes, que elevam o padrão da alimentação escolar sem perder de vista a cultura alimentar local. Fiquei emocionado com o comprometimento de cada merendeira e merendeiro.”

A coordenadora de alimentação escolar da SEMED, nutricionista Natalie Mouzinho, enfatizou que a formação foi pensada com base nos princípios do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e na realidade das escolas municipais:

“Adotamos um plano que alia boas práticas de manipulação, uso de produtos regionais e planejamento de cardápios. Isso significa mais saúde para os nossos alunos e mais reconhecimento para os profissionais da cozinha escolar.”

Uma das participantes da capacitação, a merendeira Gabrielly Queiroz Rodrigues, da Escola Walter Cabral, que atua há 5 anos na rede municipal, compartilhou seu sentimento:

“Nunca imaginei que teríamos uma formação assim, voltada para nós. Aprendi muito e me senti valorizada. Hoje saio com mais conhecimento, mais autoestima e pronta para cozinhar com mais amor ainda.”