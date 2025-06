Tefé celebra a inclusão com a 3ª Edição das Olimpíadas Especiais da APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE de Tefé) realizou com grande sucesso a 3ª Edição das Olimpíadas Especiais, um evento que promove a inclusão social por meio do esporte. A iniciativa reuniu alunos da instituição e estudantes de escolas da rede municipal, fortalecendo a integração e valorizando a diversidade.

O evento contou com uma série de atividades esportivas adaptadas, como corridas e provas de habilidade, que permitiram a participação de todos os alunos, sempre respeitando os limites e estimulando as potencialidades individuais.

De acordo com Denize Lucena, presidente da APAE Tefé, as Olimpíadas são parte de uma trajetória histórica de inclusão no país. “Já são 53 anos de história das Olimpíadas da APAE no Brasil. Esse é um evento especial que trata-se de inclusão. Nossas crianças estão inclusas na nossa sociedade através de muitos fatores”, destacou.

A realização contou com o importante apoio da Prefeitura Municipal de Tefé, na pessoa do prefeito Nicson Marreira e seus colaboradores, reafirmando o compromisso do município com políticas públicas inclusivas e com o fortalecimento de ações voltadas às pessoas com deficiência.

O espírito de superação, respeito e alegria esteve presente durante todo o evento, emocionando familiares, educadores e a comunidade. As Olimpíadas Especiais da APAE de Tefé consolidam-se como um marco anual de valorização da diversidade, da empatia e da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

