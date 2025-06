Tefé é destaque na Região Norte com projeto inovador na Mostra Nacional “Brasil, Aqui Tem SUS”

O município de Tefé foi reconhecido nacionalmente na Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), com um projeto que se tornou referência na Região Norte. A iniciativa apresentou uma solução eficaz para o acompanhamento da saúde em comunidades ribeirinhas durante o período de estiagem.

Com o trabalho intitulado “Monitoramento digital da saúde ribeirinha na estiagem em Tefé: Estratégia de gestão”, o município se destacou entre as experiências apresentadas, ao mostrar uma prática inovadora, que alia tecnologia, sensibilidade social e compromisso com a saúde pública.

O projeto foi desenvolvido por Valcinei Amorim, com coautoria de Lecita Marreira, Cleia Pinheiro e Gleiciane Rodrigues, e reflete o esforço de uma gestão que valoriza soluções inteligentes para os desafios da região amazônica.

O prefeito Nicson Marreira foi reconhecido como um dos grandes incentivadores da ação. “Ver Tefé sendo reconhecida entre tantas iniciativas importantes do Brasil é motivo de orgulho. Isso mostra que estamos trilhando um caminho sério, comprometido com as pessoas e com a saúde pública de qualidade”, destacou o prefeito.

O reconhecimento reforça o compromisso da Prefeitura de Tefé com políticas públicas transformadoras, mostrando ao Brasil que aqui tem SUS que cuida, inova e faz a diferença.

*Com informações da assessoria