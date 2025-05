Tefé inicia nova etapa de pavimentação urbana com chegada de insumos e previsão de 15 km de asfalto

Na manhã de domingo, 18 de maio, teve início o deslocamento de insumos destinados à pavimentação de ruas no município de Tefé (AM). A cidade, reconhecida como capital do Médio Solimões, dá mais um passo importante rumo ao desenvolvimento urbano e à melhoria da infraestrutura local.

Ao todo, o projeto prevê a aplicação de 15 quilômetros de massa asfáltica, contemplando diversos bairros do município, incluindo Nova Esperança, Santa Tereza, Mutirão, Fonte boa, São Raimundo, Jerusalém e São João.

O carregamento dos materiais de construção marca o início da execução das obras de asfaltamento em vias urbanas, um projeto que visa transformar a mobilidade da cidade e garantir mais qualidade de vida para a população.

Segundo a gestão municipal, essa iniciativa representa não apenas o avanço físico das obras, mas também a concretização do compromisso com uma cidade mais estruturada, acessível e preparada para o futuro. A aquisição dos insumos integra um projeto amplo de infraestrutura que tem como objetivos principais melhorar o tráfego urbano, reduzir os impactos das chuvas e impulsionar a economia local.

A Prefeitura reforça que este é apenas o começo de uma série de ações planejadas para garantir mais desenvolvimento e bem-estar aos cidadãos tefeenses.

*Com informações da assessoria