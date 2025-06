Tefé marca presença no Encontro de Cooperação Técnica dos Planos Decenais de Educação

O município de Tefé participa ativamente do Encontro de Cooperação Técnica promovido pelo Ministério da Educação (MEC), que acontece entre os dias 24 e 27 de junho no Instituto Federal do Amazonas – IFAM (Campus Zona Leste), em Manaus.

O evento reúne representantes de diversos municípios amazonenses em uma programação intensa, com palestras, orientações técnicas, debates, oficinas e a apresentação de relatórios de resultados. A proposta central é fortalecer os Planos Decenais de Educação por meio da escuta ativa, da troca de experiências e da construção coletiva de estratégias educacionais.

Tefé está representado por uma equipe comprometida e técnica:

• Elder Balieiro, secretário adjunto de Educação;

• Dalvaneide Cruz, presidente do Conselho Municipal de Educação;

• Cleiton Dalbem, coordenador de diretores(as) da SEMED;

• Rosineide Dias, coordenadora executiva administrativa da SEMED.

A participação de Tefé tem se destacado ao longo do encontro, demonstrando o comprometimento do município com o aprimoramento de sua política educacional.

Para a equipe, “falar de política educacional deve ser um ato constante na busca por uma educação pública de qualidade. E Tefé reafirma esse compromisso com presença, escuta e contribuição ativa.”

Com presença marcante, Tefé contribui diretamente para a construção de caminhos mais democráticos, participativos e eficientes para a educação do Amazonas.

*Com informações da assessoria