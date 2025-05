Tefé: Oficina de Educação Permanente em Saúde para Facilitadores da EPS

A Secretaria Municipal de Saúde de Tefé realizou uma importante Oficina de Educação Permanente em Saúde (EPS) voltada aos facilitadores locais, com o objetivo de capacitar os profissionais sobre o papel estratégico do facilitador na condução dos processos de formação em serviço.

Durante a oficina, foram abordados temas centrais, como:

• A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, destacando seus fundamentos, diretrizes e a importância para o fortalecimento do SUS;

• A função do facilitador da EPS, reconhecendo-o como agente mobilizador e articulador da aprendizagem no território;

• A apresentação de ferramentas leves e metodologias ativas, que podem ser aplicadas no cotidiano das equipes de saúde como dispositivos de escuta, reflexão e transformação das práticas profissionais.

A Educação Permanente em Saúde parte do princípio da aprendizagem significativa, promovendo a construção coletiva do conhecimento e incentivando a transformação das práticas profissionais com base nas necessidades reais do território.

Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento dos trabalhadores do SUS e com a consolidação de uma atenção à saúde cada vez mais resolutiva, humanizada e territorializada.

*Com informações da assessoria