Wilson Pinheiro, vencedor do 1⁰ FECULT morre em Manaus

Faleceu na tarde desta sexta-feira(03), em Manaus, Wilson Chagas Pinheiro, 65 anos.

Natural de Tefé, Wilson Pinheiro sofreu um AVC, dando entrada em uma unidade de saúde da capital, no início de março, onde passou por procedimento operatório, após o diagnóstico de uma trombose. O quadro de saúde do compositor se agravou nos últimos dias, vindo a óbito nesta sexta-feira.

Campeão do 1⁰ FECULT

Wilson Pinheiro participou do 1⁰ Festival Cultural de Tefé, em 1989, sendo campeão com a canção Nave Estelar.

As canções do festival tiveram registro fonográfico, com a gravação de um LP, onde a canção vencedora ganhou destaque, tornando o autor, Wilson Pinheiro, conhecido na região.

No festejo de Santa Teresa, padroeira do município, em outubro de 2025, Wilson fez uma participação especial, cantando a canção Nave Estelar.

Veja a apresentação

Nas redes sociais, familiares e conterrâneos lamentaram a morte do compositor. O velório acontecerá na Funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel 1833, Centro Capela 5, das 10:00 às 15:00 deste sábado(04).

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Documentário sobre o FECULT