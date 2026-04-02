Eric Land e Klessinha são atrações confirmadas na XXIII Festa da Castanha em Tefé e aumentam expectativa para o festival

O município de Tefé, no interior do Amazonas, já vive o clima de contagem regressiva para a XXIII Festa da Castanha, um dos eventos culturais mais aguardados da região. Com programação marcada para acontecer de 30 de abril a 3 de maio, o festival promete reunir música, tradição e grande público em mais uma edição histórica.

Entre as atrações já confirmadas, dois nomes vêm movimentando as redes sociais e aumentando a expectativa do público: o cantor Eric Land, anunciado como a 5ª atração oficial, e a cantora Klessinha, revelada anteriormente como a 4ª artista confirmada. Ambos prometem apresentações marcantes, levando ao palco sucessos que conquistaram fãs em todo o país.

A divulgação das atrações faz parte de uma estratégia da Prefeitura de Tefé para fortalecer o evento, que além de promover entretenimento, também valoriza a cultura local e movimenta a economia do município.

Além dos shows musicais, o festival também celebra as tradições amazônicas, com destaque para a valorização da castanha, produto símbolo da região, e atividades que envolvem cultura, gastronomia e economia local.

A população e visitantes já se preparam para viver quatro dias de festa, alegria e muita música em Tefé, em uma edição que promete ser inesquecível.