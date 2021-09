Campeonato de Motocross na Praia da Ponta Branca agita final de semana em Tefé

A adrenalina tomou conta da primeira edição do campeonato “Tefé VS. Tefé”, que ocorreu neste domingo, 26/09, na Praia da Ponta Branca, principal cartão postal do município. A população prestigiou mais uma edição do tradicional evento de Motocross de Tefé, promovido pela Prefeitura de Tefé com realização da Associação de Motocross de Tefé, e apoio das Secretarias de Esporte, Desporto e Lazer, Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Comunicação, SEMPA, IMTRANS, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Motociclismo do Amazonas e parlamentares.

O prefeito Nicson Marreira enfatizou a importância da promoção das atividades desportivas no município. “O esporte em todas as modalidades é fundamental para a qualidade de vida de uma população, em Tefé, não seria diferente, nós enquanto Governo do Povo, queremos apoiar e proporcionar sempre o melhor e com qualidade à todos. Breve teremos mais novidades sobre as futuras competições”, pontuou o prefeito.

Nesta edição, participaram quatro categorias: Velocross, Nacional A, Nacional B (iniciantes) e Força Livre, sendo premiadas com troféus os cinco primeiros colocados. Para o presidente da Associação de Motocross de Tefé, Tassiandrey Souza, o ideal é que continue havendo competições mais edições para que o esporte cresça. “O motocross é um esporte que está se espalhando no Estado todo, e acho que o Amazonas ainda tem que trabalhar muito pra gente chegar ao nível dos atletas no restante do país”, destacou o presidente.

“A expectativa é que logo tenhamos uma nova edição do campeonato, ofertando mais atletas do esporte, com o objetivo de promover mais o desporto tefeense. Agradecemos todas as secretarias e coordenações que estiveram presentes colaborando de maneira direta e indireta, para concretização desse evento”, disse o secretário de esporte de Tefé, Josué Dantas.

RESULTADOS POR CATEGORIA

Velocross

1° Fernando “Pil 10”

2° Fabio “Pil 25”

3° Thoy “Pil 98”

4° Nandinho “Pil 26”

5° Fabiano “Pil 99”

Nacional A

1° Alessandro “Pil 27”

2° Alvino “Pil 28”

3° Oziel “Pil 75”

4° Santiago “Pil 46”

5° Mateus “Pil 22”

Nacional B (iniciantes)

1° Nandinho “Pil 26”

2° Santiago “Pil 46”

3° Pinheiro “Pil 22”

4° Fabio “pil 25”

5° (hão houve piloto)

Força Livre

1° Rangel “Pil 95”

2° Jota “Pil 16”

3° Alessandro “Pil 27”

4° Mikson “Pil 94”

5° Gabriel “Pil 07”

