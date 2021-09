Campeonato de Motocross tem o apoio da Prefeitura de Tefé

Na quarta-feira, 22/09, o prefeito Nicson Marreira recebeu em seu gabinete, o secretário de esporte, Josué Dantas, vereador Lazinho Nogueira, o presidente da Associação de Motocross de Tefé (AMT), Tassiandrey Lima de Souza e o piloto Leandro Rodrigues, para discutirem a realização do “Campeonato de Motocross Tefé vs Tefé”, previsto para ocorrer no próximo domingo 26/09, na Praia da Ponta Branca, a partir das 13h.

“Firmamos uma importante parceria com a AMT, serão promovidos vários campeonatos na praia, nesse período de verão”, afirmou prefeito Nicson Marreira.

Outro evento realizado com apoio da SEMJUDEL é o “Campeonato Infantil do bairro de Vila Nova”, no campinho de terra do Casarão. O campeonato acontece aos finais de semana e é organizado pela Dona Maria Frazão, com participação da juventude do bairro e regiões próximas. A final da competição acontecerá no Dia das Crianças, 12 de outubro.

Fotos: SEMJUDEL