Uarini sedia pela primeira vez a Copa dos Rios de Futsal

O município de Uarini, sediará a partir desta sexta-feira(02) a Copa dos Rios de Futsal 2020.

O evento acontecerá no ginásio Antônio Nascimento, com início às 19:00.

A abertura oficial dos Jogos acontece nesta sexta-feira, 02/10, às 19h, no Ginásio Antonio Nascimento e termina no dia 04/10.

O ginásio foi devidamente reformado para atender as exigências de uma competição de nível nacional e de grandes atletas.

As participações das seleções de Alvarães, Fonte Boa e Uarini, nas modalidades masculina e feminina estão confirmadas.

José Ilídio, diretor de esporte da Prefeitura Municipal de Uarini, falou do momento histórico: “É muito importante este momento de mais um passo no crescimento do esporte Uariniense que sempre se destacou nas competições. Contamos com a presença de todos para realizar três dias de festa pelo esporte e recebermos nossos visitantes com respeito. Desejando uma ótima competição”, afirmou.

Confira a programação