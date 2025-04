Agressão motivada por ciúmes resulta em prisão em flagrante em Alvarães

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (26/04) em Alvarães, município localizado a 531 quilômetros de Manaus, pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. A prisão foi realizada por policiais civis da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo informações do delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, as diligências tiveram início após a vítima, de 31 anos, procurar a delegacia para denunciar as agressões sofridas. Ela relatou que o crime ocorreu na sexta-feira (25/04), durante uma discussão, e que o agressor se recusava a sair de sua residência.

“Em depoimento, a mulher contou que foi agredida com um chute, supostamente motivado por ciúmes. Em seguida, teve os cabelos puxados e foi alvo de uma tentativa de enforcamento. Na tentativa de se defender, acabou lesionando os joelhos”, explicou o delegado.

Com as informações repassadas pela vítima, a equipe policial foi até o local indicado, prendeu o suspeito em flagrante e o conduziu à sede da 57ª DIP.

O homem foi autuado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e deve passar por audiência de custódia. Ele permanecerá à disposição da Justiça.