“Boca” é assassinado em Tefé e três suspeitos são presos pela Polícia Militar

Um jovem de 24 anos, identificado como “Boca” foi brutalmente assassinado na madrugada de sábado (10), no bairro São José, zona urbana de Tefé. O crime aconteceu por volta das 3h45, na rua Nuno Alves. Três homens foram presos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) suspeitos de participação no homicídio, e a arma de fogo usada no crime foi apreendida.

Execução com faca e arma de fogo

De acordo com informações da PM, a vítima, identificada como S. C. dos S., foi morta com golpes de faca e tiros. Populares relataram à polícia que ouviram disparos e viram o suspeito G. K. F. da M., de 22 anos, esfaqueando a vítima. Outro homem, R. W. M. da S., também de 22 anos, teria sido visto portando uma arma de fogo logo após os tiros.

Segundo testemunhas, os suspeitos já vinham ameaçando a vítima nos dias anteriores. Uma terceira pessoa, J. N. P. L., também de 22 anos, foi presa como partícipe do crime.

Fuga frustrada e arma escondida

Após serem acionadas por parentes da vítima, equipes da Supervisão, Tático Móvel e da VTR 8056 se dirigiram ao local do crime. Com base nas informações coletadas, os policiais localizaram os suspeitos em uma residência na rua Brasília. Ao perceberem a chegada das viaturas, os três tentaram fugir pulando muros de casas vizinhas, mas foram capturados com apoio das demais guarnições.

Durante a investigação, uma testemunha revelou que o suspeito R. havia entregado a arma do crime para sua esposa, que a escondeu na casa da mãe. Após buscas, a polícia localizou o revólver calibre .32, da marca Taurus, escondido em um dos quartos da residência.

Prisão em flagrante

Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram levados ao 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o delegado Carlos Augusto formalizou o auto de prisão em flagrante. A arma apreendida e os envolvidos foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais.

A PM destaca a importância da colaboração da população e reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (97) 98119-3658.