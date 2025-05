Polícia prende homem com drogas, arma e dinheiro em Jutaí após denúncia anônima

Um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais R.A.F., conhecido como “LeLê”, foi preso na manhã de quinta-feira (15) no município de Jutaí, no interior do Amazonas, por suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada por policiais militares do 6° Grupamento da Polícia Militar (GPM), subordinado ao 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tefé, em apoio à Polícia Civil, após o recebimento de uma denúncia anônima.

De acordo com o relatório da ocorrência, a denúncia indicava que na residência localizada na Rua Ovalo Bilac, nº 699, bairro Santo Antônio, havia entorpecentes e armamento. As equipes das forças de segurança foram até o local, onde, com a autorização do suspeito, realizaram uma inspeção na casa.

Durante a revista, os policiais encontraram uma mala azul contendo 22 tabletes de substância aparentando ser skank (uma forma concentrada de maconha), porções de possível maconha e haxixe, além de um tablete de substância branca, possivelmente cocaína. Também foram apreendidos um revólver calibre 32 sem numeração, uma balança de precisão, R$ 1.000 em dinheiro, 20 relógios de diversas marcas e nove celulares.

Questionado sobre a procedência dos materiais, o suspeito confessou não possuir documentação da arma e reconheceu a ilegalidade dos itens.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido ao 56° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado junto com os materiais apreendidos para os procedimentos legais cabíveis. O caso está sob a responsabilidade do delegado Renato Ferraz.