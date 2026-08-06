Convenções definem seis candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições de 2026

O cenário da disputa pelo Governo do Amazonas nas eleições de 2026 está oficialmente desenhado após o encerramento das convenções partidárias, na última terça-feira (4). Com a definição das chapas majoritárias, o Estado passa a ter seis candidatos confirmados na corrida pelo Palácio do Governo, que, conforme apontam as pesquisas de intenção de voto divulgadas até o momento, tende a ser uma das disputas mais competitivas dos últimos anos.

As convenções do Partido Liberal (PL) e da Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas) encerraram o calendário de homologações previsto pela Justiça Eleitoral, consolidando os nomes que disputarão o Governo do Estado, além das vagas para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Agora, os partidos têm até 15 de agosto para registrar oficialmente as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na convenção realizada no Dulcila Festas e Convenções, o PL oficializou a empresária Maria do Carmo como candidata ao Governo do Amazonas e o deputado federal Capitão Alberto Neto como candidato ao Senado. A legenda também confirmou o coronel do Corpo de Bombeiros Aníbal Gomes como candidato a vice-governador, encerrando o mistério que cercava a composição da chapa.

Já a Federação União Progressista, em convenção realizada na Arena Amadeu Teixeira, oficializou a candidatura à reeleição do governador Roberto Cidade, tendo o atual vice-governador Serafim Corrêa (PSB) como companheiro de chapa. O evento também confirmou a candidatura do ex-governador Wilson Lima ao Senado e reuniu lideranças da federação, do PSB e do Podemos.

Antes do encerramento das convenções, outras quatro candidaturas ao Governo já haviam sido homologadas. O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), confirmou sua candidatura no dia 23 de julho, tendo como vice a médica Shádia Fraxe. No dia 25 de julho, o PSD oficializou a candidatura do senador Omar Aziz, com a deputada estadual Alessandra Campêlo como vice, em chapa formada por PSD, MDB e Republicanos, com apoio da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV).

Também no dia 25 de julho, o PSTU homologou a candidatura do professor Gilberto Vasconcelos, com Juliana Frota como candidata a vice-governadora. Já em 1º de agosto, a Federação Rede/Psol confirmou a candidatura de Isael Munduruku ao Governo do Amazonas.

Com isso, a disputa pelo Governo do Estado terá, até o momento, seis candidatos: Roberto Cidade (Federação União Progressista), David Almeida (Avante), Omar Aziz (PSD), Maria do Carmo (PL), Gilberto Vasconcelos (PSTU) e Isael Munduruku (Federação Rede/Psol).

Encerrada a etapa das convenções, o calendário eleitoral entra na fase de registro das candidaturas. Os partidos e federações têm até 15 de agosto para formalizar os pedidos junto ao TSE. A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto, enquanto o primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, quando os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais.