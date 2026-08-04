Governador Roberto Cidade anuncia concurso público com 7,8 mil vagas para reforçar a rede estadual de ensino

O governador Roberto Cidade anunciou, nesta segunda-feira (03/08), a realização do concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), com a oferta de 7.862 vagas para reforçar o quadro efetivo da rede estadual de ensino. Considerado o maior concurso da história da secretaria, o certame contempla oportunidades para professores, pedagogos e profissionais de apoio à educação, com vagas distribuídas entre a capital e o interior do Amazonas.

“Estamos realizando o maior concurso da história da Seduc porque acreditamos que investir na educação é investir no futuro do Amazonas. Já constituímos a comissão responsável pelo certame e seguimos trabalhando para que esse processo avance com responsabilidade e transparência. Esse reforço no quadro de servidores vai fortalecer a educação tanto na capital quanto no interior, garantindo melhores condições para nossas escolas e para os nossos estudantes”, afirmou o governador Roberto Cidade.

Comissão formada

A comissão responsável pela organização do concurso já está formada e dará sequência às etapas necessárias para a realização do certame. Ao todo, serão ofertadas 7.862 vagas, sendo 2.622 destinadas à capital e 5.240 aos municípios do interior, ampliando a capacidade de atendimento da rede estadual e promovendo a recomposição do quadro de profissionais da educação.

O secretário de Estado de Educação e Desporto Escolar, Jander Lasmar, destacou que o concurso representa um importante avanço para o fortalecimento da rede estadual de ensino, ampliando o quadro efetivo de servidores e garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.

“É um momento importante, aguardado por muitas pessoas. Estamos fazendo todo o possível para que esse processo aconteça de maneira célere, aberta e transparente, sob a determinação do governador Roberto Cidade, com responsabilidade”, declarou.

Distribuição das vagas

A maior parte das oportunidades será destinada ao cargo de professor, com 6.422 vagas. Desse total, 2.216 serão para Manaus e 4.206 para os municípios do interior. O concurso contempla vagas para professor com carga horária de 20 horas, professor de 20 horas para a Educação Escolar Indígena e professor de 40 horas.

Para o cargo de pedagogo serão ofertadas 433 vagas, sendo 120 destinadas à capital e 313 ao interior. As oportunidades incluem cargos de 20 horas, 20 horas para a Educação Escolar Indígena e 40 horas.

O concurso também contará com 1.007 vagas para profissionais de apoio específico à educação. Serão 286 vagas para Manaus e 721 para o interior, distribuídas entre cargos de níveis superior, médio e fundamental.

Entre as vagas de nível superior estão assistente social, bibliotecário, contador, engenheiro, estatístico, nutricionista e psicólogo. Para o nível médio, haverá oportunidades para assistente técnico e assistente técnico indígena. Já para o nível fundamental, o concurso ofertará vagas para merendeiro e merendeiro indígena.

Fortalecimento da rede estadual

O concurso marca a retomada da seleção pública para a rede estadual de ensino após o encerramento da validade do último certame, realizado em 2018.

Com a realização do concurso, o Governo do Amazonas reforça a política de valorização da educação pública, promovendo a recomposição do quadro efetivo de servidores e fortalecendo o funcionamento das unidades escolares da capital e do interior, ampliando a capacidade de atendimento aos estudantes em todo o estado.